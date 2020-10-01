علماء يطورون جهازًا يوفر طاقة مترو الأنفاق

طور باحثون صينيون جهازًا أرضيًا لتخزين الطاقة هجينًا من مكثف فائق وبطارية، لتوفير طاقة مترو الأنفاق، حسبما ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية، اليوم.ويمكن للجهاز إعادة تدوير الطاقة الناتجة عن فرملة قطار الأنفاق وسحب القطار إلى المحطات بالطاقة المحفوظة، عندما يتعرض مزود الطاقة لعطل مفاجئ.وذكر المقال أن كفاءة توفير الطاقة للجهاز يمكن أن تتجاوز 15%.وسيتوفر حوالي 13 بالمائة من الطاقة في كل يوم عمل، مع توفير 17 بالمائة من الطاقة في كل يوم عطلة نهاية أسبوع.وخضع الجهاز الذي طوره باحثون من جامعة بكين جياوتونج، للاختبار في إحدى محطات مترو أنفاق في بكين.