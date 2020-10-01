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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا يحيى تعود لمسرح الأوبرا فى ذكرى نصر أكتوبر.. الخميس

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:29 ص
رانيا يحيى
رانيا يحيى
محمد الشريف
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تحيى الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، حفلها الموسيقي الجديد بعد غياب فى ظل توقف الحفلات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر.

ويقام الحفل تزامنًا مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لتحتفى رانيا، وفرقتها بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعًا.

وتقدم رانيا يحيى، عددًا من المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية الجديدة، والتى تقدمها على آلة الفلوت لأول مرة بمصاحبة الفنان الدكتور ديفيد جميعى، كما تشاركها شقيقتها عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى، وأيضًا يبدع معها فى الحفل نجليها الفنانان يحيى الهرميل وفريدة الهرميل.

يذكر أن رانيا،هى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، بجانب عضويتها بالمجلس القومى للمرأة بقرار رئيس الجمهورية، وأيضًا عضويتها بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة لأنشطتها الثقافية والفنية المتعددة فى الداخل والخارج.

ومثلت بلدها فى كثير من المحافل الدولية، وحصلت على كثير من الجوائز وشهادات التقدير، كما طافت العديد من البلدان حاملة رسالتها ومصريتها من خلال آلتها المحببة، التى تعتبرها سلاحًا موجهًا ضد الجهل والظلامية.

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