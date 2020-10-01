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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان ترسل مواد إغاثة لمتضررى السيول والفيضانات ف السودان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
الفيضانات ف السودان
الفيضانات ف السودان
وكالات
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استقبل ميناء بورتسودان (شمال شرقي السودان)، اليوم الخميس، باخرة قادمة من سلطنة عمان تحمل كميات من المواد الإغاثية، دعمًا لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.

وعبر نائب المفوض العام للعون الإنساني بالسودان بدر الدين عبد الله، عن تقديره لسلطنة عمان، والدول الشقيقة والصديقة لدعمها لمتضررين جراء الفيضانات والسيول، مشيرًا إلى أن السلطنة قدمت دعما عبر 3 رحلات جوية علاوة على هذه الباخرة، وقال إنه يستقبل الباخرة نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في سلطنة عمان محمد بن حمود بن سعيد، أن الباخرة جاءت تلببة لنداء الشعب السوداني، وبتوجيه من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، رغبة في مساعدة شعب السودان.

وقال إن الباخرة محملة ببعض المساعدات الإنسانية، تقدر بـ 100 طن من مختلف المواد الإغاثية، دعما لمتضرري السيول والفيضانات.

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