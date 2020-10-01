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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الليلة، تسجيل 27 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الإثنين الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت 3 منها في ولاية الخرطوم و24 حالة في البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 901 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و640 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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