«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

قاد رئيس هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، رحلة تجريبية ناجحة لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس، الخميس، تمهيدا للخطوة التالية نحو إعادة اعتماد الطائرة.وقال ستيف ديكسون، في مؤتمر صحفي بعد الهبوط الناجح في سياتل، إن عملية إعادة الاعتماد لم تكتمل بعد، وإنه لا تزال هناك عدة خطوات أخرى ضرورية قبل أن تبدأ سلسلة 737 ماكس في الطيران مرة أخرى.يشار إلى أن تلك الرحلة تعد رمزية بشكل أساسي، وليست جزءا من عملية إعادة الاعتماد الرسمية، لكنها خطوة مهمة يتعين على شركة بوينج اجتيازها من أجل الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف طيران هذا الطراز من الطائرات، الذي تم إيقافه بعد حادثين- أحدهما في إندونيسيا في أكتوبر 2018، والآخر في إثيوبيا في مارس 2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا، وأشار محققون إلى أن خللا برمجيا كان السبب الرئيسي وراء الحادثين.