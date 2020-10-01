المؤشر نيكى لم يسجل تغييرا فى بداية التعامل بطوكيو

لم يسجل المؤشر نيكي القياسي تغييرًا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس، حيث دون تغيير عند 23184.93 نقطة في حين ظل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا دون تغيير عند 1625.49 نقطة.انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء، وهبط نيكي 0.26% إلى 23478.85 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقُا 0.47% إلى 1650.32 نقطة.وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأول الإثنين، وصعد نيكي 0.81% إلى 23391.96 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.74% إلى 1646.28 نقطة.