ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى المكسيك لـ 743.216

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 743216 اليوم الخميس بالإضافة إلى 77646 حالة وفاة.وأعلنت السلطات تسجيل 5053 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 483 حالة وفاة يوم الأربعاء لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.