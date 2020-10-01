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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات من تفشٍ محتمل لإنفلونزا الطيور بأوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور
وكالات
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حث المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تكثيف إجراءات المراقبة والأمن البيولوجي ضد حالات تفشي محتملة لإنفلونزا الطيور هذا العام.

جاء التحذير بعد تفشي إنفلونزا طيور شديدة العدوى بين الطيور البرية والداجنة في غرب روسيا وكازاخستان خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما ذكر المركز في بيان صحفي، مضيفًا أن المنطقة تعد طريقًا خريفيًا معروفا للطيور المائية البرية المتجهة إلى أوروبا.

واستنادا إلى البيانات السابقة لهجرة الطيور، يعتبر شمال وشرق أوروبا أكثر المناطق عرضة للتفشي الجديد، علاوة على ذلك تزداد الحاجة الملحة للتحذير في حال انخفضت درجات الحرارة في المناطق المتأثرة بالفعل بشكل مفاجئ، حسبما قال المركز.

وقيم التقرير خطر انتقال فيروسات إنفلونزا الطيور إلى عامة الناس في أوروبا بأنه "منخفض جدا"، غير أنه أوصى دول الاتحاد الأوروبي بزيادة تدابير الأمن البيولوجي على الفور في مزارع الدواجن على وجه الخصوص، وأوصى بتحذير السلطات البيطرية والسلطات المعنية بصحة الحياة البرية وحثهم على إجراء اختبار عاجل للطيور البرية النافقة أو المريضة.

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