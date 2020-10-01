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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جلال» يعلن استمرار ليالى مسرح ساحة الهناجر فى أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
ايهاب مصطفى
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أعلن المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، استمرار ليالى السهرات الفنية، التى يقيمها القطاع، فى السابعة والنصف يوميا، اعتبارًا من يوم الإثنين 5 أكتوبر الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وأوضح جلال أن برنامج السهرات يشارك فيه الفرق الفنية بالبيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، ومركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، متضمنا مجموعة من العروض المسرحية والاستعراضات والأغانى والموسيقى الشعبية، إلى جانب تقديم عروض مسرح العرائس التى يعشقها الأطفال.

ومن المقرر استمرار القطاع فى تقديم السهرات الفنية فى السابعة والنصف مساءً يوميا حتى يوم 29 أكتوبر الجارى على مسرح ساحة الهناجر، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.
مسرح ساحة الهناجر
مسرح ساحة الهناجر
مسرح ساحة الهناجر
مسرح ساحة الهناجر

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