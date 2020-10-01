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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ديلي ميل»: الانقراض يهدد 39 % من نباتات العالم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
نباتات
نباتات
وكالات
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كشف إحصاء أنجزته الحدائق النباتية الملكية في كيو ببريطانيا، أن خمس نباتات العالم معرضة لخطر الانقراض.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن حدائق كيو، وهي منظمة دولية متخصصة في الأبحاث النباتية، كشفت في بحث لها أن هناك 140 ألف نبتة (ما يعادل 39 في المئة)، مهددة بالاختفاء بصفة نهائية.

وأوضح البحث أن آخر إحصاء أنجز قبل 4 سنوات، توصل إلى أن 21 بالمئة من النباتات مهددة بالانقراض.

وجمع الإحصاء معلومات من 210 علماء من 42 دولة مختلفة، بهدف تصنيف أنواع النباتات المعرضة لخطر الانقراض، بما في ذلك 723 نباتًا يجري استخدامها في المجال الطبي.

ويزعم الخبراء أن أكبر تهديد يواجه النباتات هو «إزالة الموائل الطبيعية»، مثل الغابات والمناطق الطبيعية.

وقالت «حدائق كيو»، إن العلماء حاليًا في «سباق مع الزمن» للعثور على أنواع جديدة من النباتات وإنقاذها، قبل أن تختفي عن الوجود.

وأشارت إلى أن تغير المناخ تهديد آخر يواجه النباتات، حيث يساهم ارتفاع درجات الحرارة والكوارث البيئية، مثل الجفاف، في انقراض بعض النباتات.

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