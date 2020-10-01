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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. عودة «صالون مصر المبدعة» على المسرح الصغير بالأوبرا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:12 ص
المسرح الصغير بالأوبرا
المسرح الصغير بالأوبرا
ايهاب مصطفى
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يعود من جديد "صالون مصر المبدعة" لتقديم فعالياته، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في السابعة من مساء يوم الأربعاء ٧ أكتوبر الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يأتي الصالون تحت عنوان "حكايات من سيناء" احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتقديم الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت مدير ومؤسس الصالون، ويتخلل الصالون فقرات غنائية للفنانين "رباب ناجي، مصطفى سامي، محمد فوزي".

وأكد الشاعر محمد أحمد بهجت، أنه على الراغبين في الحضور، بضرورة التواجد قبل الموعد بنصف ساعة، وتسلم الدعوات من أمام باب الدخول بالمسرح الصغير في نفس يوم موعد الصالون، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة وصحة الجمهور.

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