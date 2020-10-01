كولومبيا تمدد إغلاق الحدود حتى نوفمبر

أعلنت سلطة الهجرة في كولومبيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أن البلاد سوف تمدد إغلاق الحدود البرية والبحرية والنهرية لمدة شهر حتى الأول من نوفمبر القادم.وقال خوان فرانسيسكو اسبينوزا، رئيس سلطة الهجرة، إن البلاد تريد بذلك القرار منع انتشار فيروس كورونا عبر الحدود وكسب الوقت من أجل التخطيط لفتح الحدود بشكل منظم.وكانت كولوبيا قد رفعت حجرًا استمر لمدة خمسة أشهر في بداية سبتمبر الماضي، وتم استئناف الرحلات الجوية المحلية وإلى بعض الوجهات الدولية.وذكرت سلطة الهجرة أن إغلاق الحدود لا يمتد للحالات الطارئة والتجارة وحالات القوة القهرية وعودة الأجانب.يذكر أن كولومبيا أعلنت عن تسجيل أكثر من 820 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم فى العالم، كما سجلت أكثر من 25 ألف و800 حالة وفاة.