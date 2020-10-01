أستراليا تسجل 27078 إصابة و886 وفاة جديدة بكورونا

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا عند 27 ألفًا و78 إصابة حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 886 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى إجمالي 24 ألفًا و752 شخصًا من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.يذكر أنه مر نحو 35 أسبوعًا منذ تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا.