البرازيل تسجل 1031 وفاة و33413 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 1031 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و33413 حالة إصابة جديدة.وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها في البرازيل بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 4810935، والوفيات 143952.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.