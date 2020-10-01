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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو باماكو لاستئناف تطبيق اتفاق السلام

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:49 ص
الرئيس المالي الانتقالي
الرئيس المالي الانتقالي باه نداو
وكالات
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، السلطات الانتقالية في مالي إلى استئناف تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015 والضروري لاستقرار البلد، حسب تقرير قدمه هذا الأسبوع لمجلس الأمن.

وقال الأمين العام، في الوثيقة التي لم تنشر بعد واطّلعت عليها وكالة «فرانس برس»، إنّ اتفاق السلام يظل الإطار المناسب للإصلاحات العاجلة للمؤسسات، ويجب أن يبقى تطبيقه أولوية.

وأضاف: «لا يوجد بديل قابل للتطبيق، أدعو السلطات الانتقالية إلى تبنّي الاتفاق، والحركات الموقّعة إلى تجديد التزامها باتخاذ تدابير ملموسة، لضمان التقدّم في تنفيذ الاتفاق».

واستولت مجموعة عسكرية يقودها الكولونيل عاصمي جويتا، على السلطة في باماكو في 18 أغسطس، مطيحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، من أنّ «الفراغ السياسي مصدر قلق عميق؛ لأنّه يهدّد بمزيد من التأخير في تطبيق اتفاق السلام وبرنامج الإصلاحات الذي تباطأ بشكل كبير في الأشهر السابقة، لذلك أحث جميع الأطراف المالية المعنية على العمل معًا، في إطار روح التراضي، لخلق الشروط الأساسية لانتقال توافقي وشامل».

واعتبر «جوتيريش»، أنّ خريطة طريق عملية ستكون ضرورية لضمان استمرارية الدولة وخلق الشروط الأساسية لوضع مؤسسات ديمقراطية أكثر قوة، وقواعد لعب منصفة للانتخابات الوطنية والاستعادة الكاملة للنظام الدستوري.

وسمّي وزير الخارجية المالي السابق، مختار عون، رئيسًا جديدًا للوزراء، الأحد، من طرف الرئيس الانتقالي باه نداو، استجابة لشرط رئيسي وضعته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي.

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