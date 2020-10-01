تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020
وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 1-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس اليوم الخميس 1-10-2020
درجات العظمى والصغرى
القاهرة 33 23
الإسكندرية 29 24
وادى النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 35 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 35 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 25
المنيا 36 25
أسيوط 37 25
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبوسمبل 41 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 27
أبورماد 37 28
حلايب 34 27
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020
وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 1-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس اليوم الخميس 1-10-2020
درجات العظمى والصغرى
القاهرة 33 23
الإسكندرية 29 24
وادى النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 35 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 35 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 25
المنيا 36 25
أسيوط 37 25
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبوسمبل 41 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 27
أبورماد 37 28
حلايب 34 27