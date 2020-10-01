يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 1-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.حالة الطقس اليوم الخميس 1-10-2020درجات العظمى والصغرىالقاهرة 33 23الإسكندرية 29 24وادى النطرون 33 23طنطا 33 23شبين الكوم 33 24دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 29 21السلوم 30 24سيوة 35 23بورسعيد 31 25دمياط 30 25الزقازيق 34 23المنصورة 34 23الإسماعيلية 34 23السويس 34 24العريش 32 24رفح 32 24رأس سدر 35 25نخل 35 19نويبع 36 28طابا 34 27كاترين 31 17الطور 35 26شرم الشيخ 37 29الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 35 24بنى سويف 35 25المنيا 36 25أسيوط 37 25سوهاج 38 24قنا 39 25الأقصر 40 27أسوان 41 28إدفو 41 28أبوسمبل 41 29الوادى الجديد 40 28شلاتين 38 27أبورماد 37 28حلايب 34 27