مبادرة للحفاظ على اللياقة الصحية لموظفى القطاع الحكومى بكفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ مبادرة «لحد عندك» ضمن المشروع القومي للحفاظ على اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تنفذ في 6 محافظات، أولها محافظة محافظة كفر الشيخ، يليها البحيرة، والفيوم، وسيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة بمحافظة الوادي الجديد، وأسوان، والشرقية.ويهدف المشروع القومي للحفاظ على اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي، الذي جاء بدعوة من وزير الشباب والرياضة، للتركيز على إعادة اللياقة البدنية والصحية للعاملين بقطاع الشباب، كما تم إجراء فحص طبي لمستوى السكر في الدم، وقياس الضغط وتحديد كتلة الجسم، وذلك لتقديم النصيحة التي تتناسب مع العاملين الخاضعين للفحص من جانب الأطباء المتخصصين بوحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة.وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، خلال كلمته بالندوة التي سبقت الفحص الطبي، إن المشروع بكفر الشيخ يستهدف 75 موظفًا من العاملين بمديرية الشباب والرياضة وفروعها بهدف رفع الكفاءة الصحية والإنتاجية للموظف، وتعد محافظة كفرالشيخ هي أولى المحافظات التي تنفذ ذلك المشروع القومي ضمن الست محافظات التي وقع عليهم الاختيار للتطبيق على العاملين.