ألمانيا تحدد بؤر كورونا فى 11 دولة أوروبية

صنفت الحكومة الألمانية، اليوم، مناطق بعينها في 11 دولة أوروبية بما في ذلك كل بلجيكا وأيسلندا وويلز وأيرلندا الشمالية كمناطق عالية الخطورة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.كانت الحكومة الألمانية قد حذرت في وقت سابق من أمس الأربعاء رعاياها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك.جاء ذلك في تحذيرات السفر المُحَدَّثَة التي أصدرتها وزارة الخارجية الألمانية مساء الأربعاء.وكانت السلطات الألمانية تصنف العاصمة بروكسل فقط كبؤرة خطيرة لوباء كورونا في بلجيكا، لكن توسيع نطاق التحذير صار يشمل كل أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية مع ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانيتين.ويأتي التحذير من السفر في حال ارتفاع معدلات الإصابة الجديدة عن حاجز الـ50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، ولا يعد التحذير بمثابة حظر سفر لكنه يهدف إلى ترك تأثير رادع ولاسيما بالنسبة للسياح، كما أنه يتيح للمسافرين إلغاء حجوزاتهم بدون تكاليف.وتعتبر بولندا هي الدولة الوحيدة من بين جيران ألمانيا التسعة، التي لم تُندرج بعد على قائمة بؤر كورونا الخطيرة لكن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات هناك.وتنطبق معايير التصنيف الخاصة ببؤر كورونا الخطيرة والتحذير من السفر على دول الاتحاد الأوروبي، ويعتبر معدل الإصابات الجديدة هو المعيار في الحالتين.