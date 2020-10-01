تخصيص 1183 مترًا لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بسخا فى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 1183 مترًا لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالأرض الفضاء قطعة رقم 3 بجوار جمعية تنمية المجتمع بسخا، لتكون مجاورة للمدرسة المقامة حاليًا، وتم وضعها فى خطة العام المالي الحالي على أن تبدأ بها الدراسة العام الدراسى ٢٠٢٢٢٠٢١ وستبدأ أعمال إنشاء المدرسة خلال شهرين بالتنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية خلال زيارته الأخيرة.وأضاف المحافظ، أن المجلس وافق على إطلاق اسم الشهيد حسام كمال علي حسين علي مدرسة قونة الثانوية بقرية قونه التابعة لمركز قلين، كما وافق المجلس على إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بالحامول على مساحة 748 مترًا.جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتيرالعام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي السكرتير المساعد ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.