فى 7 ملامح.. تفاصيل خطة الحكومة للارتقاء بقطاع الصحة

تحظى منظومة الخدمات الصحية باهتمام عالمى ومحلي على حد سواء مع ظهور جائحة كورونا، والتي خلفت أكثر من مليون حالة وفاة خلال بضعة أشهر، واتساقًا مع ذلك أعدت الحكومة المصرية خطة طموحة للارتقاء بقطاع الصحة والتي تمثلت أهم ملامحها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى الآتي:- زيادة استثمارات قطاع الصحة بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021.- استكمال المرحلة الأولى من مبادرة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 6.1 مليار جنيه.- تنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بتكلفة 1.6 مليار جنيه.- تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظات.- التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة.- زيادة أسرة رعاية مركزة بنسبة 77%، وأسرة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة زيادة 87%.- ميكنة 23 مستشفى جامعي وتجهيزه بالمعدات.