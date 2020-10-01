رئيس كاراباخ: الحرب ضدنا هى حرب ضد إيران

قال رئيس جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، إن الحرب الدائرة ضد جمهوريته، هي حرب ضد إيران أيضًا.وفي موجز صحفي عقده في مدينة ستيباناكيرت عاصمة جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد، قال هاروتيونيان: «أود أن أعلن أن إحدى الجهات المستهدفة بهذه الحرب هي إيران؛ لأن الحرب موجهة ضد هذا البلد أيضًا».وأضاف أن حكومة الجمهورية على علم بالمشكلات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في شمال إيران، دون الخوض في التفاصيل.