الرئيس النيجيرى يكشف عن خطة للتنوع البيولوجى للحد من الخسائر

قال الرئيس النيجيري محمد بوهاري، في قمة افتراضية للتنوع البيولوجي لعام 2020 عقدت خلال الدورة الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن نيجيريا وضعت استراتيجية للتنوع البيولوجي وخطة عمل وطنية لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، ومكافحة خسائر التنوع البيولوجي في أكبر منتج للنفط في إفريقيا.وطلب الرئيس أيضًا من المجتمع الدولي المساعدة في جمع 50 مليار دولار للجهود الإقليمية الفرعية لمكافحة خسائر التنوع البيولوجي التي ستعزز الإنتاج الزراعي، وتحد من انعدام الأمن وتوفر فرص العمل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية.وأضاف «بوهاري»، أنه تم اعتماد خطة التنوع البيولوجي في نيجيريا انطلاقًا من اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف.