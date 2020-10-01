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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش: يجب التوقف عن «شن حرب على الطبيعة»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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قال أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يجب على البشرية أن تتوقف عن "شن حرب على الطبيعة"، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأمراض مثل فيروس كورونا.

وقال: "إحدى العواقب لعدم توازنا مع الطبيعة هو ظهور الأمراض المميتة مثل اتش أي في-أيدز وإيبولا والآن كوفيد ـ 19، التي نمتلك ضدها القليل من الدفاع أو لا نمتلك على الإطلاق".

وفي معرض افتتاح أول قمة على الإطلاق للأمم المتحدة بشأن أزمة التنوع البيولوجي، قال جوتيريش إن القادة يجب أن "يغيروا المسار ويغيروا علاقتنا بعالم الطبيعة".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "تدهور الطبيعة ليس مسألة بيئية بحتة، إنها تمتد عبر الاقتصاد والصحة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

وأضاف: "تجاهل مواردنا الثمينة يمكن أن يزيد التوترات الجيوسياسية والصراعات إلا أنه كثيرا ما يتم إغفال الصحة البيئية أو التقليل من شأنها من جانب قطاعات حكومية أخرى".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول "فشلت إلى حد كبير" في حماية كوكب الأرض.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت الأمم المتحدة تقييما رئيسيا، خلص إلى أنه لم يتم الوفاء بالكامل بأي من الأهداف العالمية العشرين المتعلقة بالتنوع البيولوجي المتفق عليها قبل 10 سنوات، والتي تم تحديد عام 2020 موعدا نهائيا لتحقيقها.

وذكر جوتيريش أنه يجب على الحكومات تضمين الحلول القائمة على الطبيعة في خطط التعافي من فيروس كورونا والاستثمار في الغابات والأراضي الرطبة والمحيطات.

وأوضح أن الأسواق المالية ينبغي أن تضع في الاعتبار الطبيعة، حيث إن النظام الحالي "يميل إلى التدمير لا الحفاظ عليها".

وحث جوتيريش زعماء العالم على صياغة "السياسات والأهداف الأكثر طموحا التي تحمي" الثروات الطبيعية للعالم، من خلال إطار عمل التنوع البيولوجي الذي سيتم اعتماده في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" في كونمينج بالصين في مايو.

وأتاحت الفعالية، التي أقيمت اليوم عبر الإنترنت، إلى حد كبير الفرصة لأكثر من 100 من رؤساء الدول والحكومات لرفع سقف الطموح لتطوير استراتيجية العشر سنوات.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن "فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي يشكلان خطرا كبيرا على بقاء الإنسان"، وحث البشرية على تحويل الكوكب إلى "وطن جميل".

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