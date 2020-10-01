«أونروا» تؤكد حاجتها لدعم مالى عاجل لمواجهة كورونا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الأربعاء، حاجتها لدعم مالي عاجل لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» في الأراضي الفلسطينية.وقال مدير عمليات «أونروا» في الضفة الغربية جوين لويس، خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة رام الله، إن الوكالة بحاجة ماسة لدعم مالي بقيمة 90 مليون دولار لمواجهة أزمة كورونا.وذكر «لويس» أن الدعم المطلوب يستهدف توفير مزيد من الطواقم من معلمين وموظفين وعمال نظافة ضمن تدابير منع انتشار كورونا، مشيرًا إلى أن الوكالة وظفت المزيد من الكادر الطبي لتتمكن من التعامل مع مرضى كورونا والمرضى العاديين وجهزت 10 مراكز للعزل الصحي.وأشار «لويس» إلى أن 200 عامل من العاملين في «أونروا» أصيبوا بمرض كورونا، وأن 9% من الكادر الطبي التابع للوكالة أصيب كذلك بالمرض.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 8 حالات وفاة و426 إصابة جديدة بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حالات الوفاة تم تسجيلها بواقع 5 حالات في الضفة الغربية و3 في شرق القدس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 368.وارتفع إجمالي عدد الإصابات بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 50541 حالة من بينهم 39 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.