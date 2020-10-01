افتتاح معرض «مصريات» للفنانة التشكيلية منى رجب بالأوبرا.. 4 أكتوبر

تستضيف قاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية الدكتورة منى على رجب، أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الذي من المقرر افتتاحه، مساء الأحد المقبل 4 أكتوبر، ويستمر حتى 11 من الشهر المقبل.وتقدم منى رجب، في المعرض "جدارية" بطول 3 أمتار في متر، بعنوان "مصر الحاضر"، تتناول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الإنسان، إضافة لنحو 50 لوحة فنية متنوعة، ما بين الرسم والتلوين الزيتي والموازييك وتقنيات الأخشاب، من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر وماركتري من الرسم بقشرات الخشب.ومن المقرر حضور الافتتاح من كل من فنانة الزجاج، أفرودت وسيم السيسي- ضيف شرف- وعازفة الهارب ياسمين الحربي، التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للافتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي.