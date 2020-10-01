وزراء كردستان العراق يندد بالهجوم الصاروخى على أربيل

ندد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني، أمس الأربعاء، بالهجوم الصاروخي على أربيل ودعا رئيس وزراء العراق إلى محاسبة الجناة.وقال البارزاني على تويتر "أندد بشدة بالهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة في أربيل حكومة إقليم كردستان لن تتهاون مع أي محاولة لتقويض استقرار كردستان وردنا سيكون قويًا"، مضيفًا "تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن أهمية محاسبة الجناة".