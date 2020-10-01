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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تغلق العاصمة مدريد لاحتواء تفشى فيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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قالت الحكومة الإسبانية، إنه سيتم منع سكان العاصمة مدريد، التي أصبحت بؤرة تفش لفيروس كورونا، من المغادرة إلا للضرورة بموجب قواعد جديدة لمكافحة تصاعد الإصابات بالفيروس.

لكن سلطات الإقليم قالت إن القرار ليس له أساس قانوني مما يمهد الساحة لمواجهة سياسية في منطقة سجلت أكثر من ثلث حالات الإصابة الجديدة بالفيروس على مستوى البلاد والتي بلغت 133604 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، في مؤتمر صحفي، أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام: "صحة مدريد هي صحة إسبانيا مدريد لها خصوصية".

وقالت الحكومة إن العاصمة مدريد التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل ستشهد إغلاقا للحدود أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

وسيتم السماح للمواطنين بعبور الحدود للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه.

وتشمل الإجراءات الأخرى إغلاق الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب. ولن يُسمح بتجمعات المواطنين بأكثر من ستة أفراد.

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