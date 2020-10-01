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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التخطيط: إطلاق «عيادات الأعمال» لدعم المشروعات المتعثرة بسبب كورونا مجانًا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
الدكتورة غادة خليل
الدكتورة غادة خليل
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة عيادات الأعمال على غرار النظام المعمول به فى عدد من دول العالم، والتى تتيح لرائد الأعمال طلب الاستشارات المجانية من متخصصين فى مجال ريادة الأعمال للتغلب على أى صعوبات تواجه المشروعات، وذلك بهدف تقديم الدعم الفنى للمشروعات المتعثرة من أزمة كورونا سريعا بواسطة فريق من المتخصصين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة كبسولات رواد الأعمال لتقديم استشارات يومية لرواد الأعمال وكيفية تكييف بيئة العمل مع التطورات المصاحبة للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وأكدت "خليل"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن منظومة ريادة الأعمال ستكون بديلًا مناسبًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين الجدد، وامتصاص الارتفاعات المتوقعة فى معدلات البطالة تأثرًا بتداعيات كورونا، خاصة فى ظل توقف حركة التوظيف الحكومى بالدولة، تزامنًا مع إجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءة العاملين به.

ولفتت "خليل" إلى نجاح مشروع "رواد 2030" فى تحقيق أهدافه بنسب إنجاز تخطت الـ 100%، سواء على صعيد فرص الاحتضان التى وفرتها المبادرة لعدد 95 ألف مشروع، وتقديم الدعم الفني والتمويلي لأكثر من ربع مليون شاب، بالإضافة إلى تدشين 9 حاضنات أعمال فى مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب دراسة إطلاق 3 حاضنات أعمال جديدة.

كما كشفت عن استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ابدأ مستقبلك فى جامعات مختلفة بعيدة عن المحافظات مركزية، وجارى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتدشين حملات أبدأ مستقبلك إلكترونيًا بين طلاب المدارس الأعدادية، بتقديم محتوى تدريبى مصور وستكون الانطلاقه من محافظة الأقصر.

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