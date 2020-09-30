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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

طب الأزهر: البحث العلمي قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:42 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب
أ.ش.أ
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أكد الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين الأزهر بالقاهرة، اهتمام مؤسسات الدولة كافة بالبحث العلمي انطلاقًا من كونه القاطرة الحقيقة للتنمية خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها وحدة الأبحاث العلمية بالكلية، برئاسة الدكتور ياسر حلمي أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وأشار عميد طب القاهرة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أهمية الدورة للباحثين بكليات الطب، موضحًا أن البحث العلمي هو السبيل إلى رفعة أية كلية أو جامعة وارتقائها، ويجعلها تحتل تصنيفا متقدمًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد أبو الغيط، أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يلقي دعمًا كبيرًا من قيادات الأزهر الشريف جامع وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن قطاع الطب بالأزهر يعمل في كلِّ الاتجاهات للاهتمام بالمرضى من خلال مستشفياته الجامعية، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشري من حيث التعليم والتدريب خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن هذه الدورة هي الخامسة منذ بدأت دورات التدريب على النشر والبحث العلمي، التي تقوم بها وحدة الأبحاث العلمية، وسبق أن نظمت دورات تدريبية عديدة عبر تقنية زووم في الفترات السابقة.

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