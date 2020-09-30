ميركل تطالب بتحول في الاتجاه العالمي لحماية التنوع البيولوجي

طالبت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بتحول في الاتجاه العالمي في مجال حماية الطبيعة؛ نظرًا للتهديد الشديد الذي يواجهه التنوع البيولوجي.وفي قمة رفيعة المستوى للأمم المتحدة عن قضية التنوع البيولوجي، قالت ميركل في رسالة عبر الفيديو:" يجب أن نوسع نطاق المناطق المحمية وأن نعيد تجديد النظم البيئية ويجب علينا بوجه عام أن نستخدم اليابسة والبحر بشكل أكثر استدامة وإدارتها بشكل أكثر صداقة للبيئة".كان زعماء أكثر من 60 دولة بينها ألمانيا، أكدوا في بيان مشترك نيتهم تعزيز الجهود من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.وتتضمن هذه الجهود وقف الصيد غير المنتظم والصيد الجائر، والتوقف عن إلقاء النفايات البلاستيكية في البحر حتى عام.2050تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى مثل البرازيل والهند والولايات المتحدة والصين لم تشترك في هذا البيان.وأكدت ميركل في خطابها أن " كل الدول" يتعين عليها تعزيز تدابير الحماية الخاصة بها، وقالت إنها تعتز شخصيا بأن بلادها وضعت لنفسها أهدافا جديدة لحماية البيئة.وقالت ميركل:"لهذا فإننا نعمل على توفير تمويل ثابت لتدابير الحماية الخاصة بنا، ونحن نخصص بالفعل منذ عدة سنوات 500 مليون يورو سنويا للحماية العالمية للتنوع البيولوجي".