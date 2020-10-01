إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 7 ملايين و210 آلاف حالة
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
أ.ش.أطباعة
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة، بلغت حتى الآن 7 ملايين و210 آلاف و67 شخصا.
وذكرت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء- أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 206 آلاف و494 حالة.
وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، حتى الآن 19 ألفا و837 حالة إصابة و508 وفيات في الولايات المتحدة.
وذكرت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء- أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 206 آلاف و494 حالة.
وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، حتى الآن 19 ألفا و837 حالة إصابة و508 وفيات في الولايات المتحدة.