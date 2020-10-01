إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 7 ملايين و210 آلاف حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة، بلغت حتى الآن 7 ملايين و210 آلاف و67 شخصا.وذكرت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء- أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 206 آلاف و494 حالة.وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، حتى الآن 19 ألفا و837 حالة إصابة و508 وفيات في الولايات المتحدة.