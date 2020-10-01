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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 1 أكتوبر 2020

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
برج العقرب
برج العقرب
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.

عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.

صحيًا: تحتار بين اتباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائيًا، اختر الحل الأول.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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