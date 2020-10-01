حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 1 أكتوبر 2020

الحمل



الثور

الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: الفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.عاطفيًا: تتوق إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن تعاكسك الظروف المحيطة بك بعض الشيء.صحيًا: كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها مساء، وخفف من المأكولات السريعة التي تطلبها من المطاعم.مهنيًا: تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية.عاطفيًا: يحاورك الشريك بطريقة غريبة اليوم، فحاول أن تظهر له أن هذا الأمر يزعجك.صحيًا: لا تغرق نفسك في أعمال إضافية تسبب لك إرهاقًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا.مهنيًا: تمتلك عددًا من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جدًا.عاطفيًا: ساعد الشريك على تخطي أزماته لتتمكن من طلب معونته لاحقًا في حال عاكستك الظروف.صحيًا: لا تنتظر من إهمال وضعك الصحي سوى النتائج الوخيمة، عندها لن ينفعك الندم.مهنيًا: تطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين وتحقّق أمنية أو هدفًا لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جدًا.عاطفيًا: تلتقي الحبيب بعد غياب وتستعيد ذكريات جميلة وممتعة أمضيتها معه، فتتأجج المشاعر مجددًا وتزداد تعلقًا به.صحيًا: قم بالمطلوب منك للمحافظة على صحتك سليمة معافاة، ولا تفرط في السرساب.مهنيًا: تغمرك الحماسة وتشعر بالثقة بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة.عاطفيًا: تلتقي صديقًا قديمًا وتبدأ معه علاقة عاطفية وتفكّر جديًا في الارتباط، بعدما بدأت تشعر بأن العزوبية لم تعد تناسبك.صحيًا: لا ترفض نصيحة أحد المقربين منك، فقد تساعدك في تخطي أزمتك الصحية.مهنيًا: تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد.عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة.صحيًا: تبادل الحلول مع الأصدقاء بشأن التخلص من السمنة والاقتراحات المتعلقة بالقيام بنشاطات مفيدة.مهنيًا: تدفعك الضغوط إلى إيجاد وسائل مختلفة للتكيّف مع التقلّبات والتطوّرات، وقد تتأثّر البحوث والزيارات والمشاريع سلبًا.عاطفيًا: تميل إلى اللقاءات الرومانسية ولا مانع لديك من الاحتفالات الصاخبة وطي صفحة الماضي والاهتمام بمتطلّبات الحبيب.صحيًا: لا تقترب من المأكولات التي تكثر فيها الزيوت أو المكونات الدهنية والنشوية لأنها تفسد حميتك.مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.صحيًا: تحتار بين اتباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائيًا، اختر الحل الأول.مهنيًا: مشروع العمر كما يقال، في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرّة بالصحة.مهنيًا: تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.عاطفيًا: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات.صحيًا: تبدو مضطربًا بعض الشيء نتيجة عوارض فاجأتك وسببت لك حرجًا صحيًا.مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بمرحلة من الهناء والعذوبة واللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.عاطفيًا: عنادك يزعج الحبيب كثيرًا، إستمع إليه وتفهّم حاجاته ووجهة نظره قبل الحكم مسبقًا.صحيًا: يكون وضعك الصحي اليوم في حال من التقلّب والتذبذب بسبب بعض العوارض، فكن حذرًا.مهنيًا: تنزعج قليلًا من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصًا ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.عاطفيًا: إذا واجهت متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.صحيًا: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة.