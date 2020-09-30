رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:21 م
مباراة الأهلي والترسانة
تصوير: أحمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
ضحية التحرش فى مدينة نصر تتعرف على المتهمين
البنك المركزى: 5 آلاف جنيه الحد الأقصى للمسافرين
الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر
«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات
الصور
الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر
وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط
160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)
جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين
الأكثر قراءة
حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر
النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي
وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته
خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي
المزيد
إنفوجراف
الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي
صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)
مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)
«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه
نجم الساعة
رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات
منوعات
وفاة رسام الكاريكاتير الأرجنتينى «كينو» مبتكر شخصية «مافالدا»
امتيازات مبادرة مصر الرقمية 2020
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد
معهد الفلك: 15 ظاهرة فلكية تزين السماء أكتوبر المقبل
المزيد
أيام زمان
«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي
مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة
«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟
أسرار الشخصيات الحقيقية لروايات نجيب محفوظ
المزيد
مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد
الثقافة
4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة
وزيرة الثقافة تستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون
«الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية».. كتاب جديد لخالد حنفي
4 جوائز أدبية في 2020.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
المزيد