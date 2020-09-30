«الزراعة» تدرب الرائدات الريفيات على استخدام التمور في الخبز (صور)

اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية لتصنيع التمور للرائدات الريفيات بهدف زيادة دخلهن.وقالت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن من أهم محاور هذه الدورة زيادة الدخل وإكساب المهارات للرائدات الريفيات وحث المرأة الريفية على عمل مشاريع صغيرة.وتابعت: من مكتسبات هذه الدورة تقليل الفاقد من التمور والاستفادة منها على مدار العام، والتي تعتبر أيضا بديلا للسكر وتم إدخالها في المخبوزات وبعض المنتجات الغذائية.وأشارت إلى أنه أيضا تم تدريبهن على كيفية حفظ المواد الغذائية، وطريقة عمل المربات وطريقة حفظها وكان عدد المتدربات ١٢ في هذه الدورة.