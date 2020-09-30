«الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية».. كتاب جديد لخالد حنفي

صدر حديثًا عن سلسلة "حكاية مصر" بالهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "الوثائق السرية لحكم جماعة الفاشية" للكاتب الصحفي خالد حنفي، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.ويرصد الكاتب أبرز المحطات خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر فى أعقاب اندلاع ثورة 25 من يناير.كان قد أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تكليفًا بتعيين الكاتب الصحفي خالد حنفى رئيسًا لتحرير مجلة "الإذاعة والتلفزيون"، وسوسن الدويك رئيس لمجلس الإدارة، وذلك فى 7 يوليو 2015.