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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

متحدث الرئاسة: مشروع «مرابط مصر للخيل» سيكون الأكبر فى العالم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:57 م
بسام راضي
بسام راضي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع "مرابط مصر للخيل"، جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إحياء وإعادة تطوير وتأهيل مزرعة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، والخاصة بالخيل العربي المصري الأصيل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن مشروع مرابط مصر للخيل، الذي كان محل اجتماع اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي، هو مشروع عالمي بكل المقاييس، "إن شاء الله يكون الأكبر في العالم"، ويهدف إلى استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في هذا المجال.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن محطة الزهراء أُنشئت سنة 1908 أي مر عليها 100 عام، وكثير من السادة المشاهدين، لا يعرفون أن الخيل العربي الأصيل، تكون فيه السلالة المصرية من أقيم السلالات للخيل العربي الأصيل، وتحصل على جوائز متقدمة على مستوى العالم.

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