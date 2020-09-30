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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يشيد بتدشين الغواصة الألمانية البحرية الرابعة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:05 م
معتز محمود
معتز محمود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد معتز محمود، عضو مجلس النواب، باحتفال القوات البحرية المصرية، بتَدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز "209 1400" ألمانية الصنع، تمهيدًا لانضمامها قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية المصرية.

أضاف، في بيان الأربعاء، أن الغواصة الرابعة والأخيرة ضمن 4 غواصات ألمانية انضمت 3 منها للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد وهو ما يعد إنجازا عظيما لقواتنا البحرية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومُنذ توليه الرئاسة، وهو يعمل ببرنامج محدد للعمل على تطوير وتحديث الجيش المصري الذي يعد أحد اقوى 10 جيوش في العالم، وتزويده بأحدث الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

وشدد النائب البرلماني على أن القوات المسلحة هي عزة للبلاد، ودليل قوتها والجيش المصري هو أقوى الجيوش العربية على الإطلاق.. "حفظ الله مصر وقيادتها وجيشها وجعله زخرًا لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الوطن ومؤامرات الإرهابيين والمستعمرين الجدد".

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