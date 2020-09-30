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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الفيوم» تستعد لحملة «من حقك تنظمي»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:19 م
صحة الفيوم
صحة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقدت اليوم الأربعاء، إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة غادة هلال مدير الإدارة، اجتماعًا لمديرى المستشفيات والإدارات الصحية ورؤساء أقسام النساء بالمستشفيات، بقاعة الاجتماعات بالمديرية استعدادًا لحملة (من حقك تنظمى)، والتى ستبدأ فى 11 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر.

وناقش الاجتماع، قيام المستشفيات بسد عجز القوى البشرية فى وحدات الرعاية الأساسية عن طريق الإمداد بأطباء النساء (نائب -أخصائى) للعمل بالمواقع النائية والمتنقلة للحملة، واستدعاء نواب تنظيم الاسرة بالمستشفيات على قوة الحملة، وقيام المستشفيات المركزية بالتعقيم للعيادات المتنقلة أثناء الحملة، وقيام مديرى الإدارات بمتابعة مواقع خطة الحملة مع فريق تنظيم الأسرة بالإدارة وتحديد الأماكن الثابتة والمتنقلة.

وأيضًا التواصل مع المحليات وتوفير سيارة لنقل فرق الإشراف بالادارة، والتأكيد على السماح بعمل خطوط سير للرائدات ومتابعتهم، وتوفير استمارة المنتفعات، بالإضافة إلى عمل التوعية والدعاية اللازمة قبل الحملة بيومين.

وأوضحت مديرة تنظيم الأسرة، أن الحملة ستكون على مرحلتين: الأولى من 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر فى إدارات: إطسا -سنورس - إبشواي، الثانية من 18 أكتوبر الحالي 22 أكتوبر فى إدارات طامية - مركز الفيوم - يوسف الصديق - بندر الفيوم.

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