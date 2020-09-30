القضاء الإداري يقضي بوقف استبعاد 17 مرشحًا في البحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري في البحيرة، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات باستبعاد 17 مرشحًا من خوض انتخابات مجلس النواب علي النظام الفردي بنطاق المحافظة، عقب فحص الطعون المقدمة من المرشحين.وكما قضت هيئة المحكمة، بعدم قبول دعاوى كل من: "محمد محمد حلمي قاسم، شكري سمير عطية محمود"، ورفض دعاوى 5 آخرون من الترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة.وشمل قرار وقف التنفيذ كل من: "عبدالصادق محمد علي، ممدوح عبد السميع جاب الله، محمد سمير عبدالشفيع بلتاجي، صبري عمر يوسف عمار، صلاح مسعود محمد فضل الله، محمد عبدالوهاب محمد، عماد فؤاد محروس ناصف، محمد هاني عثمان الحناوي، محمود إبراهيم سعيد أحمد، حمدي إبراهيم الحناوي، جمال الدين حامد أحمد، محمد نور الدين الصاوي، عبدالسلام عريف محمود، محمد يوسف حسن علي، خالد عبدالمولي عبدالرازق، محمد عبدالله عبدالسلام غنيم، رضا مصطفى ندا عبدالسلام".أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، والمنعقدة بمحكمة دمنهور الابتدائية، الاثنين الماضي، عن أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشح في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي.