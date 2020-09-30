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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير التأمين الصحي بالفيوم تتابع سير العمل في عيادة إبشواي الشاملة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:25 م
الدكتورة هبة عاطف
الدكتورة هبة عاطف
الفيوم - زينب علاء
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تابعت الدكتورة هبة عاطف مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، سير العمل في عيادة إبشواي الشاملة للتأمين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وقامت خلال الزيارة بالمرور على أقسام العيادة الشاملة، حيث تفقدت معمل التحاليل الطبية وحجرة الكشف والصيدلية ومتابعة صرف الأدوية للمنتفعين، كان في استقبالها الدكتورة رشا محمد رشيدي مدير المنطقة الطبية الثالثة، وجيهان أحمد عباس مسئولة تمريض المنطقة الطبية الثالثة، ومحمود عبدالسلام المدير الإداري للعيادة الشاملة.

ومن ناحية أخرى؛ تابعت انتظام سير العمل بالفريق المشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، واطمأنت على توافر جميع المستلزمات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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