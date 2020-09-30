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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس هيئة الأركان السوداني يستقبل نظيره الإثيوبي في الخرطوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:03 م
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
محمد عمر
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استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، اليوم الأربعاء، نظيره رئيس الأركان الأثيوبي الفريق أول أدم محمد محمود الذي وصل الخرطوم في زيارة قصيرة، ضمن وفد رفيع يقوده وزير الخارجية بغرض تقديم والمساعدات الإثيوبية للمتضررين من السيول والفيضانات.

وأوضح المركز الإعلامي في وزارة الدفاع السودانية في بيان مساء اليوم، أن رئيس هيئة الأركان أشاد بمواقف أثيوبيا الداعمة للسودان واستقراره وثمن الزيارة والمساعدات التي تعبر عن مساندة أثيوبيا حكومة وشعبا وجيشا للوقفة القوية تجاه المتضررين من السيول والفيضانات.

فيما قال رئيس هيئة الأركان الأثيوبي، إن الزيارة جاءت بتوجيهات رئيس الوزراء الأثيوبي تعزيزا لأواصر الأخوة والتعاون، وتعبيرا عن وقفة بلاده إلى جانب السودان في مجابهة السيول والفيضانات.

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