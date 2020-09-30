صابر الرباعي يؤجل طرح كليبه الجديد بسبب وفاة أمير الكويت

أعلن المطرب اللبناني صابر الرباعى، تأجيل طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى"، والذى كان مقرر عرضها غدًا، نظرا لوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وكتب صابر الرباعى، عبر حسابه بموقع تويتر: "أحبائي، أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه غدًا.. لكنني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر، وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".فيديو كليب "جريدة الرجل الثاني" تم تصويره في لبنان، من إخراج وليد ناصيف، حيث استمر التصوير لمدة 3 أيام، من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل، وإشراف عام خالد أبومنذر.