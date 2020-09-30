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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نشرة توصيات فنية لمزارعي الأعلاف الخضراء

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:58 م
مزارعي الأعلاف الخضراء
مزارعي الأعلاف الخضراء
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها خلال شهر أكتوبر.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

لوبيا العلف:
متابعة مساحات اللوبيا المخصصة لإنتاج البذرة حيث يتم ضم النباتات ثم الدراس وجمع التقاوي لإجراء عمليات الفحص والتعبئة بعد نتائج الفحص وتخزينها في الثلاجة.

البرسيم المسقاوي:
• أنسب موعد زراعة للبَرسيم المسقاوي الأسبوع الأول والثاني من شهر أكتوبر.
• يتم إعطاء الجرعة التنشيطية لزراعات البرسيم المصري التي تمت في سبتمبر، وتكون في حدود نصف شيكارة يوريا إلي ما يعادلها من الأسمدة الأزّوتية الأخرى.

بنجر العلف:
أنسب ميعاد زَراعة للبنجر النصف الأول من شهر أكتوبر.
• تجهيز الأرض لزراعة البنجر وتتم بالحرث والزحيف، وإضافة سماد السوبر فوسفات 200 كجم أثناء تجهيز الأرض والتخطيط بمعدل 10-12 خط في القصبتين.
• تتم الزراعة في جور على خطوط بين الجورة الأخري 25 سم، ويوضع في الجورة 2 بذرة بنجر على عمق 2 سم في الثلث العلوي من الخط.

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