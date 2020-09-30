كريم الصباغ يصور «تبدأ حكايتى» فيديو كليب

قرر المطرب الصاعد كريم الصباغ تحويل كليب أغنيته "تبدأ حكايتي" على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.وأوضح الصباغ في تصريحات لـ"الدستور"، أن نجاح الأغنية واقترابها للمليون التاسع، هو ما جعله يفكر في تحويلها لفيديو كليب، ليعقد جلسات عمل مع صناع الأغنية للاستقرار على الشكل النهائي للكليب واختيار المخرج الذي سيتولى تنفيذه.من جانب آخر، يستعد كريم لطرح أغنية جديدة بعنوان "خلينا"، من تلحينه، وذلك خلال الأيام القادمة.