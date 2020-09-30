طلبات سياحية على الفنادق العائمة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن الفنادق العائمة تستعد للعمل بداية من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن هناك طلبات سياحية من أسواق فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن الأسواق تبدأ في التوافد مع مطلع أكتوبر.وأضاف "عثمان" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه مع بداية العمل ستكون أعداد السائحين متدنية، أما المجموعات السياحية الكبرى فستبدأ مع النصف الثاني من شهر أكتوبر الذي يبدأ معه الموسم الشتوى السياحي.يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار في إطار إجراءاتها لاستئناف الحركة السياحة الوافدة لمصر قررت استئناف العمل على الفنادق العائمة اعتبارا من أول أكتوبر القادم بعد توقف دام نحو 7 أشهر مع التشديد على الالتزام بتنفيذ الضوابط والإجراءات الصحية والوقائية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.