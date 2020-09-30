تفاصيل مسلسل أمير كرارة الجديد «عمر الناجى»

صوّر الفنان أمير كرارة، 3 أيام من مسلسله الجديد "عمر الناجي"، وذلك بإحدى الفيلات بمنطقة المنيل، تمهيدًا لعرضه قبل شهر رمضان المقبل على منصة Watch it.وعلم "الدستور" أن العمل الذي يندرج تحت نوعية المسلسلات قصيرة الحلقات والتي تصل لـ10 فقط، تم تصوير مشاهده الأولى بين أمير كرارة ونور وعباس أبوالحسن ومعهما كريم محمود عبدالعزيز، وذلك قبل أن يتوقف التصوير لتعديل الديكور.ويظهر "كرارة" بنفس لوك فيلمه الأخير "كازابلانكا"، لكن بقصة مختلفة، حيث سيتناول الصراع بين الأبطال الأربعة في إطار من التشويق والإثارة والأكشن.العمل من المنتظر أن يتم استكمال تصويره خلال الأيام المقبلة، ويتبقى له حوالي أسبوعين تصوير وينتهي تمامًا، حتى يدخل مخرجه بيتر ميمي في تحضيرات مسلسل "الاختيار 2" وذلك تمهيدًا لدخول تصويره أواخر أكتوبر المقبل.ويشارك كرارة في رمضان المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي.