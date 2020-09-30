4 جوائز أدبية في 2020.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:13 م
ايهاب مصطفىطباعة
أُطلقت في عام 2020 أربع جوائز جديدة في الأدب، هي جوائز يحيى الطاهر عبدالله، وسيد حجاب، ويحيى حقي، وسيد عبد الرازق.
الجوائز تهدف لتشجيع الكتابة في القصة والرواية والشعر وتعزيز المجتمع بالأدباء الشباب، ونشر إنتاجهم الأول وفيما يلي تقرير بهذه الجوائز:
جائزة يحيي حقي للرواية
تبدأ جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، في تلقى أعمال المشاركة فى مسابقة يحيى حقى للرواية لشباب الكتاب المصريين بدءًا من غد الخميس 1 أكتوبر، وعلى مدى شهر كامل.
قيمة الجائزة التى تمنح لشباب الكتاب تبلغ 150 ألف جنيه للمركز الأول، و70 ألفا للمركز الثاني.
أما عن شروط التقدم فهي ألا يزيد عمر المتقدم علي أربعين عاما، وأن يكون العمل منشورًا برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل.
التقدم للجائزة إلكترونى، مع صورة من بطاقة الرقم القومى للمؤلف، كما يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التى تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع، ثم ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملء البيانات الخاصة بهم، وفى حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتم إرسال 6 نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على العنوان التالى جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهرانى الفجالة – القاهرة؛ أو بتسليمها باليد فى الاستقبال بالجمعية، وفى حالة إرسالها بالبريد سوف يتم التأكيد على استلامها برسالة إلكترونية أو إيصال من الجمعية فى حالة استلامها باليد.
جائزة يحيي الطاهر عبدالله
دشّنت أسماء يحيي الطاهر عبدالله، المدرس بقسم المسرح في جامعة حلوان جائزة باسم والدها عبقري القصة القصيرة يحيى الطاهر عبدالله، التي سيبدأ التقدم إليها بدءًا من الغد أول أكتوبر وحتى أول ديسمبر ولمدة شهرين، وسيعلن الفائز بالتزامن مع حلول ذكرى وفاة الأديب الراحل.
الجائزة في القصة القصيرة فقط ولمن هم دون الأربعين، وسوف تتم طباعة العمل الفائز مع دار نشر لم تفصح عنها أسماء يحيى الطاهر عبدالله.
جائزة سيد حجاب في الشعر
تزامنا مع الذكرى الـ80 لميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، أطلقت السيدة ميرفت الجسري، زوجة الشاعر الراحل، "جائزة سيد حجاب في شعر العامية".. يتشكل مجلس أمناء الجائزة من ميرفت الجسري وريم سيد حجاب ومصطفى طاهر.
أما عن شروط الجائزة فهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره الأربعين عاما، وألا يكون قد سبق له نشر أي ديوان شعري من قبل، ويحصل الفائز على وسام "سيد حجاب" في شعر العامية، كما ستتولى الجائزة طباعة العمل الفائز بالمشاركة مع إحدى أبرز دور النشر المصرية.
الجائزة فتحت أبوابها لاستقبال الأعمال منذ الأربعاء 23 سبتمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:
[email protected]
أما الفائز فسيتم الإعلان عن اسمه في 25 يناير من كل عام تزامنا مع ذكرى رحيل سيد حجاب.
جائزة سيد عبدالرازق في الشعر
أعلن نادي القصة بأسيوط عن إطلاق جائزة الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق لشعر الفصحى والعامية.
المسابقة متاحة لجميع الشعراء من جميع الأعمار وبقصيدة واحدة لا تزيد علي 35 بيتًا للقصيدة العمودية أو 50 سطرا شعريا لقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، على ألا تكون القصيدة منشورة أو فائزة في مسابقة أخرى.
وبدأت أمانة الجائزة في استقبال الأعمال للراغبين في الاشتراك بدءًا من 1 سبتمبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
الجائزة تتضمن جوائز مادية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى دروع التكريم، حيث يتم الاحتفال بالفائزين في احتفالية كبرى لنادي القصة تقام على هامش مؤتمره السنوي المقرر انعقاده في شهر ديسمبر المقبل.
استلام الأعمال يتضمن إرفاق السيرة الذاتية وصورة الرقم القومي وإقرار عدم النشر أو الفوز به من قبل، وذلك على البريد الإلكتروني للنادي [email protected] وحتى 1 نوفمبر القادم على أن تعلن النتائج في ديسمبر القادم.
الجوائز تهدف لتشجيع الكتابة في القصة والرواية والشعر وتعزيز المجتمع بالأدباء الشباب، ونشر إنتاجهم الأول وفيما يلي تقرير بهذه الجوائز:
جائزة يحيي حقي للرواية
تبدأ جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، في تلقى أعمال المشاركة فى مسابقة يحيى حقى للرواية لشباب الكتاب المصريين بدءًا من غد الخميس 1 أكتوبر، وعلى مدى شهر كامل.
قيمة الجائزة التى تمنح لشباب الكتاب تبلغ 150 ألف جنيه للمركز الأول، و70 ألفا للمركز الثاني.
أما عن شروط التقدم فهي ألا يزيد عمر المتقدم علي أربعين عاما، وأن يكون العمل منشورًا برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل.
التقدم للجائزة إلكترونى، مع صورة من بطاقة الرقم القومى للمؤلف، كما يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التى تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع، ثم ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملء البيانات الخاصة بهم، وفى حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتم إرسال 6 نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على العنوان التالى جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهرانى الفجالة – القاهرة؛ أو بتسليمها باليد فى الاستقبال بالجمعية، وفى حالة إرسالها بالبريد سوف يتم التأكيد على استلامها برسالة إلكترونية أو إيصال من الجمعية فى حالة استلامها باليد.
جائزة يحيي الطاهر عبدالله
دشّنت أسماء يحيي الطاهر عبدالله، المدرس بقسم المسرح في جامعة حلوان جائزة باسم والدها عبقري القصة القصيرة يحيى الطاهر عبدالله، التي سيبدأ التقدم إليها بدءًا من الغد أول أكتوبر وحتى أول ديسمبر ولمدة شهرين، وسيعلن الفائز بالتزامن مع حلول ذكرى وفاة الأديب الراحل.
الجائزة في القصة القصيرة فقط ولمن هم دون الأربعين، وسوف تتم طباعة العمل الفائز مع دار نشر لم تفصح عنها أسماء يحيى الطاهر عبدالله.
جائزة سيد حجاب في الشعر
تزامنا مع الذكرى الـ80 لميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، أطلقت السيدة ميرفت الجسري، زوجة الشاعر الراحل، "جائزة سيد حجاب في شعر العامية".. يتشكل مجلس أمناء الجائزة من ميرفت الجسري وريم سيد حجاب ومصطفى طاهر.
أما عن شروط الجائزة فهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره الأربعين عاما، وألا يكون قد سبق له نشر أي ديوان شعري من قبل، ويحصل الفائز على وسام "سيد حجاب" في شعر العامية، كما ستتولى الجائزة طباعة العمل الفائز بالمشاركة مع إحدى أبرز دور النشر المصرية.
الجائزة فتحت أبوابها لاستقبال الأعمال منذ الأربعاء 23 سبتمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:
[email protected]
أما الفائز فسيتم الإعلان عن اسمه في 25 يناير من كل عام تزامنا مع ذكرى رحيل سيد حجاب.
جائزة سيد عبدالرازق في الشعر
أعلن نادي القصة بأسيوط عن إطلاق جائزة الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق لشعر الفصحى والعامية.
المسابقة متاحة لجميع الشعراء من جميع الأعمار وبقصيدة واحدة لا تزيد علي 35 بيتًا للقصيدة العمودية أو 50 سطرا شعريا لقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، على ألا تكون القصيدة منشورة أو فائزة في مسابقة أخرى.
وبدأت أمانة الجائزة في استقبال الأعمال للراغبين في الاشتراك بدءًا من 1 سبتمبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
الجائزة تتضمن جوائز مادية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى دروع التكريم، حيث يتم الاحتفال بالفائزين في احتفالية كبرى لنادي القصة تقام على هامش مؤتمره السنوي المقرر انعقاده في شهر ديسمبر المقبل.
استلام الأعمال يتضمن إرفاق السيرة الذاتية وصورة الرقم القومي وإقرار عدم النشر أو الفوز به من قبل، وذلك على البريد الإلكتروني للنادي [email protected] وحتى 1 نوفمبر القادم على أن تعلن النتائج في ديسمبر القادم.