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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نمو إنتاج النفط الأمريكي أكثر من نصف مليون برميل في يوليو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:53 م
النفط الأمريكي
النفط الأمريكي
وكالات
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع 538 ألف برميل يوميا في يوليو، ليصل إلى 10.984 مليون برميل يوميا، من 10.446 مليون برميل يوميا في يونيو.

كان إنتاج النفط تراجع في مارس وأبريل ومايو عندما كان منتجو الخام الأمريكيين يعانون من تداعيات انخفاض الأسعار جراء جائحة فيروس كورونا.

وفي حين مازالت الأسعار تتعرض لضغوط بسبب الطلب المنخفض، فقد تحسنت بالمقارنة مع المستويات القياسية المنخفضة المسجلة في مارس.

وتعزز إنتاج النفط في يوليو، بفضل مكاسب في نورث داكوتا وتكساس والحقول الأمريكية البحرية في خليج المكسيك.

وزاد الإنتاج في تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، 103 آلاف برميل يوميا في يوليو مقارنة مع يونيو.

وارتفع إنتاج نورث داكوتا النفطي 157 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها، ونما إنتاج خليج المكسيك 85 ألف برميل يوميا.

في غضون ذلك، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في ولايات البر الأمريكي الرئيسي الثماني والأربعين 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو إلى 100.8 مليار قدم مكعبة يوميا، مسجلا أعلى متوسط شهري له منذ أبريل، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

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