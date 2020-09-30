سيارة تصدم 3 سيدات بدمياط وإحداهن في حالة خطرة

اصطدمت سيارة بثلاث سيدات، من بينهم طالبة في ميدان سرور أحد أشهر ميادين المحافظة، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة من سائق السيارة، كما تسبب في تحطم واجهة محل تجاري.تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وضبط سائق السيارة تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.كما تم نقل المصابين إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف؛ لتلقى العلاج وبينهم سيدة في حالة صحية متدهورة.